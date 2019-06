🔥 Bon plan : Chromecast et Chromecast Ultra en promo chez Fnac et Darty

Chromecast : le dongle qui connecte votre télévision

Fnac et Darty cassent les prix du Chromecast

Avec son, Google a su flairer le bon filon à une époque où les Smart TV coûtaient encore très cher. Il faut dire que le concept a de quoi plaire : on branche la clé sur le port HDMI, on la connecte à Internet via WiFi et on obtient en quelques secondes la possibilité de diffuser des vidéos depuis le smartphone.Laa d'ailleurs eu tellement de succès qu'elle a vite été adaptée sur d'autres appareils comme la console SHIELD TV. Et avec l'apparition des enceintes connectées, quelques mots suffisent pour lancer un film directement sur le Chromecast en utilisant simplement la voix !Très simple d'emploi, le Google Chromecast a aussi un énorme atout : son prix. Le petit dongle HDMI coûte en effetpour le modèle standard. La dernière itération en date, nommée Chromecast Ultra, s'affiche quant à elle à moins de 80€. C'est bien moins onéreux qu'une TV connectée, même en entrée de gamme.Pour cette sélection de bons plans, notre équipe s'est tournée vers deux géants français, à savoir. Ces deux entités récemment fusionnées proposent des baisses de prix très intéressantes pour qui cherche à se procurer un Chromecast à moindre prix.Le modèle de base, qui en est à sa troisième génération, ne vous reviendra qu'àsur les deux boutiques. Il vous permettra de streamer des vidéos en Full HD depuis YouTube, Netflix ou encore Molotov sur votre téléviseur.Pour ceux qui possèdent une TV 4K, nous vous recommandons le. Tout aussi simple à utiliser que son petit frère, il gère cependant la 4K HDR et dispose d'une connectivité WiFi plus efficace. Son prix passe de 79.99€ àseulement chez Darty et la Fnac. C'est une excellente affaire qui régalera vos rétines avec des contenus de très haute qualité !Alors, qu'attendez-vous pour craquer ? C'est votre TV qui vous remerciera !