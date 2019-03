Vente Flash Fnac : TV Samsung, LG et Sony à prix cassés

7 téléviseurs Samsung en promo

Comparatif : les meilleurs téléviseurs 4K les télévisions sont aujourd'hui d'élégants bijoux de technologie à écran plat LED, QLED ou OLED, dont la taille et la résolution ne font qu'augmenter. Cette progression constante n'est pas sans dérouter, d'autant plus que leur connexion à Internet vient étoffer leur panel de fonctionnalités.

Toutes les grandes marques sont présentes : Samsung, LG, Panasonic, Sony, Philips, Haier, Sharp et TCL. Plus de 2000 produits en stock et une fourchette de prix qui démarre à 279,99€ chez Samsung, jusqu'à 12990€ chez Sony avec le modèle OLED KD77A1 et sa diagonale de 195 cm. Les réductions vont de 100€ jusqu'à 2991€ (toujours pour la KD77A1) avec beaucoup d'offres à plus de 25% de réduction sur le prix de départ (le prix de commercialisation à la sortie du téléviseur). Nous vous proposons de retrouver ces offres classées par fabricants.Vous pouvez retrouver toutes ces offres directement sur le site de la FNAC, sur la page Vente Flash Téléviseurs ou consulter notre comparatif des meilleurs téléviseurs 4K 2019 qui présente d'autres modèles pouvant vous intéresser.C'est sur ce modèle de la marque Samsung que vous profiterez de la réduction la plus importante, soit 38% pour un prix qui passe de 1299€ à 799€Ce téléviseur 49" chez LG est en très forte promotion avec 250€ à économiser sur le prix de départ, de 699,99€ à 449,99€ (36% de réduction).Ce téléviseur de 2017, OLED de 77 pouces connecté à Android a de quoi faire rêver, en revanche son prix nous ramène les pieds sur terre. Si vous avez les moyens de ce petit bijou, vous profiterez alors d'une généreuse réduction de près de 3000€ sur le prix de départ, prix initial lors de sa commercialisationSi vous n'avez pas trouvé votre bonheur chez Samsung, LG ou Sony, d'autres marques sont à l'honneur dans cette Vente Flash FNAC , notamment Panasonic, Philips, Haier, Sharp et TCL.