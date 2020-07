Soldes : le PC Ultra-Portable 14" Lenovo IdeaPad avec Ryzen 7 à un excellent prix chez la Fnac

Après avoir évoqué l'offre promotionnelle, passons désormais aux principales caractéristiques du PC ultraportable.

Le Lenovo IdeaPad S540-14API (référence 81NH002BFR) est équipé d'un écran LED Full HD de 14 pouces (résolution 1920 x 1080 pixels), d'un processeur AMD Ryzen 7 3700U, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM et d'un espace de stockage de 512 Go en SSD ; le tout tournant sous le système d'exploitation Windows 10.

Comme vous l'aurez remarqué, il y a vraiment de quoi faire avec ce genre de configuration !