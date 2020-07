Un pack tablette tactile Lenovo Smart Tab M10 FHD Plus à un prix surprenant

En plus de la tablette, sur laquelle nous reviendrons en détail juste après, vous retrouverez également une coque de protection parfaitement adaptée aux dimensions de la Smart Tab M10 FHD Plus. Recouvrant à la fois l'avant et l'arrière de l'appareil, elle vous permet de la transporter absolument partout où vous le souhaitez en évitant les chocs mais aussi les micro-rayures sur l'écran.

Pour poser la tablette une fois arrivée chez vous, une station d'accueil est également au menu de ce pack. L'accessoire vous permet de ne pas laisser traîner l'appareil sur votre table de salon mais aussi et surtout de le transformer en écran connecté. A l'aide de Google Assistant, vous pouvez désormais lui demander via commandes vocales, de la même manière qu'un Google Home, quantité de services et d'informations comme les infos de la journée, la météo de demain ou une recette de cuisine pour le repas du soir. La Lenovo Smart Tab M10 FHD Plus est toujours à vos côtés à tous les moments de votre journée.