🔥 Bon plan : Apple iPad Pro 2018 11" 64 Go à 699€ au lieu de 899€

Pas pro pour rien

Tablette tactile crée par Apple, l'iPad Pro possède un gigantesque écran de 11 pouces. Une dalle IPS Liquid Retina dotée d'une définition de 2388 par 1668 pixels, qui possède une large palette colorimétrique. A l'intérieur, vous pourrez y découvrir une puce A12X Bionic supportée par un coprocesseur M12, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Cette tablette possède aussi une caméra 12 megapixels capable de capturer des vidéos en 4K à 30 ou 60 fps, et est livrée dans sa version Wi-Fi.