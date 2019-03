🔥 Bon plan : Samsung Galaxy S10e Dual SIM 128 Go à 609€ au lieu de 759€

Le tout dernier de la gamme

Le Galaxy S10e est un smartphone Android équipé d'une dalle Super Amoled de 5,8 pouces, d'une définition de 2280 par 1080 pixels. Dans ses entrailles, vous pourrez découvrir un Exynos 9820 cadencé à 2,7 GHz, un GPU Mali-G76 ainsi que 6 Go de RAM. Côté stockage, ce sont 128 Go qui vous attendent, ainsi qu'un port microSD capable d'accueillir des cartes allant jusqu'à 512 Go. Sachez enfin que ce terminal peut compter sur une batterie Lithium-Ion de 3100 mAh, ainsi que sur un double capteur photo arrière (12 +16 millions de pixels), ainsi qu'un capteur photo frontal à 10 millions de pixels.