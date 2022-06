TOP 10 des MEGA SOLDES chez Darty !

La sélection commence très fort avec le casque Bluetooth Bose SoundLink II qui passe à seulement 129,99€. C'est un modèle très simple et efficace, supra-aural (qui se porte sur les oreilles et non autour) et doté d'une autonomie de 15h environ.

Connecté à votre smartphone, il est bien entendu capable de relayer vos appels directement dans vos oreilles sans avoir à sortir le smartphone de la poche. Les commandes se trouvent sur les écouteurs et permettent de gérer l'audio. Sachez qu'il se plie pour un transport plus facile et qu'il est fourni avec une sacoche rigide.