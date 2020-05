Un PC portable gamer Dell Inspiron G3 15,6" GTX 1660Ti à moins de 900€

Dell Inspiron G3 : une machine performante

Un PC pour les joueurs

Cet ordinateur est vendu par l'enseigne française Darty. Vous pourrez donc profiter de quelques avantages comme la livraison gratuite à domicile. Pour recevoir le colis sous un jour ouvré, comptez 2,99€ supplémentaires ou bien activez l'essai gratuit de 30 jours à Darty+ (puis 49€/an). Le retrait en magasin est maintenant possible. Vous pouvez aussi choisir de régler le montant demandé en trois ou quatre fois, selon vos préférences. Enfin, la garantie de base est valable pendant deux ans et vous aurez 15 jours pour changer d'avis si le produit ne vous convient pas.Passons en revue les caractéristiques techniques du PC portable Dell Inspiron. Il dispose d'un écran Full HD avec une diagonale de 15,6 pouces. À l'intérieur, un processeur Intel Core i5-9300H à 2,4 GHz est de la partie, tout comme une carte graphique Nvidia GeForce GTX 1660 Ti, 8 Go de RAM et une mémoire interne de 512 Go via SSD. Le tout avec le système d'exploitation Windows 10. Une telle configuration vous permettra d'apprécier les meilleurs jeux vidéo du moment dans de bonnes conditions. Cet ordinateur n'aura aucun mal à lancer les logiciels les plus gourmands en ressources.Terminons notre petit tour du propriétaire en évoquant la présence de deux ports USB 2.0, d'un USB 3.1, d'un HDMI et d'une connectivité Bluetooth pour synchroniser cet ordinateur avec d'autres appareils comme des smartphones, tablettes, casques audio et bien plus encore. De son côté, l'autonomie de la batterie embarquée peut atteindre environ 5h48. Enfin, une webcam HD avec un capteur de 0,92 mégapixel et deux haut-parleurs 2W sont présents.Voici un PC portable qui conviendra à chaque utilisateur. Il est parfait pour jouer comme pour travailler. Ses performances sont extrêmement convaincantes à tous les niveaux. C'est donc le moment ou jamais de profiter de cette vente flash !