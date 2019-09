🔥 Ecran gamer, les promotions à ne pas louper

Notre sélection d'écrans gamer en promotion chez Darty

Un bon écran de PC est un élément essentiel pour s'assurer un confort optimal, d'autant plus pour la pratique des jeux vidéo. En effet, ces derniers exigent souvent des contrastes intenses et un temps de réponse minimal.Et les constructeurs continuent d'agrémenter leurs modèles d'options pour améliorer la fluidité de l'image ou encore réduire la fatigue visuelle... Bonne nouvelle si vous êtes à la recherche d'un bon écran gamer, Darty propose actuellement de belles promotions et vous offre la livraison !Nous débutons cette sélection avec l'écran gamer, actuellement à 119,99€ au lieu de 149,99€. Cet écran 16/9 en résolution Full HD et au design borderless est idéal pour ceux qui jouent, à l'ancienne, à plusieurs sur un même écran.En effet, en plus de permettre d'incliner l'écran de -5° à +25°, les couleurs qu'il affiche restent inchangées pour ceux qui ne se tiendraient pas parfaitement en face (garantie jusqu'à un angle de 178°). Avec un taux de rafraîchissement de 60Hz et un temps de réponse de 1ms, les effets de flou et de ghost sont réduits : les images sont nettes.Le second modèle est l'écran gamer, actuellement à 159,99€ au lieu de 179,99€. Comme le précédent, son écran 16/9 en résolution Full HD dispose d'un design borderless. Il peut être incliné de -5° à +25°, vers l'avant ou vers l'arrière, et les couleurs délivrées restent inchangées sur des angles d'affichage horizontaux et verticaux ultra-larges de 178°.Il propose toutefois un taux de rafraîchissement de 75Hz et un temps de réponse de 5ms, pour des images fluides. Enfin, l'écran IPS dispose d'un panneau anti-reflet.Le troisième modèle de notre sélection est l'écran gamer, actuellement à 189,99€ au lieu de 229,99€. Ce large écran de 60cm en 16/9 offre une résolution WQHD, soit 2560 x 1440 pixels avec un taux de rafraichissement de 75Hz et un temps de réponse de 1ms.Comme les modèles précédents de cette sélection, il peut être incliné de -5°/+20° sans que cela modifie le rendu de l'image. En effet, son rétro-éclairage par LED et sa technologie IPS améliorent la qualité d'image, notamment de profondeur des noirs, et la longévité du produit, tout en réduisant sa consommation électrique.Nous terminons cette sélection d'écrans gamer avec le, au prix de 249,99€ au lieu de 349,99€. Son écran borderless au format 16/9 et à la résolution QHD, soit 2560 x 1440 pixels, propose un taux de rafraîchissement de 144Hz, couplé à un temps de réponse de 1ms.Fluidité et netteté extrême de l'image sont au programme, pour une immersion totale dans vos jeux vidéo. Et si, comme beaucoup, vous oubliez de cligner des yeux face à un écran : il ne le fera pas pour vous, mais dispose de fonctionnalité pour réduire votre fatigue visuelle !A vous de faire votre choix pour ravir vos yeux et profiter pleinement de vos derniers jeux vidéo. A noter que vous pouvez régler en plusieurs fois, et que ces écrans disposent d'une garantie de deux ans chez Darty.