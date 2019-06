⚡ Bon plan : Google Chromecast Ultra à 69.99€ au lieu de 79.99€

Diffusez des contenus 4K Ultra HD et HDR

Très simple à utiliser

En parallèle de la sortie de son Chromecast 3, Google à également lancé son Chromecast Ultra, ce dernier permet de profiter d'une qualité de son et d'image supérieure lorsque vous diffusez vos contenus sur votre TV puisqu'il prend en charge les contenus 4K Ultra HD et HDR. Bien entendu si le Chromecast Ultra fonctionne très bien sur un téléviseur standard, il est nécessaire de disposer d'un téléviseur compatible 4K Ultra HD ou HDR et équipé au minimum d'un port HDMI HDCP 2.2 pour profiter pleinement de ses fonctionnalités. Pour en savoir plus sur les conditions requises pour utiliser le Chromecast Ultra, consultez notre article dédié Fonctionnant de la même manière qu'un Chromecast 3, le Chromecast Ultra de Google est très simple à utiliser, et si jamais vous avez des questions ou que vous rencontrez le moindre problème, nous avons mis au point un guide pour pleinement l'apprivoiser.Transformez votre smartphone en télécommande et streamer tous vos contenus préférés sur votre TV, profiter d'une multitude d'applications compatibles proposant des contenus 4K tels que Netflix et YouTube, dupliquez l'écran de votre smartphone Android ou iOS sur votre TV et contrôlez facilement votre Chromecast avec la voix grâce à Google Home : des fonctionnalités qui simplifient la vie, un objet incontournable une fois testé !En plus des 10 € de réduction chez Darty, la livraison est offerte !