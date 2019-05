🔥 Fête des Mères : notre sélection de cadeaux high-tech !

Darty fête les mamans avec de nombreuses promos

Fêtes des Mères : 5 objets tech incontournables pour les mamans

Dans cette sélection, vous aurez de quoi faire plaisir à votre maman, quels que soient ses goûts. Nous avons dégoté du matériel consacré à l'audio, la détente ou encore la santé. Vous pourrez donc trouver sans peine leTout ça se passe chez Darty . Bien entendu, l'ensemble est en promotion. Vous réaliserez donc au passage de belles économies sur les cinq objets tech choisis par notre équipe Clubic Bons Plans !On commence notre sélection par un casque audio non seulement élégant, mais aussi très efficace. Il s'agit du tout nouveau. Proposant un son d'excellente qualité, il s'avère très confortable et endurant. C'est pourquoi nous lui avons attribué la note de 4/5 lors de notre test . Ce très bon casque sans-fil est affiché à 149,99€, mais une ODR de 50€ baisse son prix sous la barre des. En clair, c'est un super cadeau pour les mamans mélomanes !On continue notre sélection spéciale fête des mères avec le. Cette version entrée de gamme du Honor 10 n'a pas à rougir de la concurrence. L'appareil sous Android utilise ainsi un écran IPS de très bonne qualité avec une discrète encoche. Ses performances ne sont pas en reste grâce à son SoC Kirin 710 épaulé par 3 Go de RAM. Sachant qu'il coûteau lieu de 229€, c'est le cadeau idéal pour rester en contact avec votre mère.Pour se débarrasser des tâches ménagères ingrates et passer plus de temps en famille, rien de tel qu'un aspirateur robot.deviendra très vite votre meilleur ami, vous faisant économiser beaucoup de temps. Autonome et intelligent, il sera le parfait compagnon pour vous débarrasser de la poussière. Vous pouvez retrouver cet aspirateur àchez Darty.Toujours dans le domaine du multimédia et de la détente, nous vous proposons une belle promo sur la. Cette petite machine de 6” avec un écran à encre électronique est idéale pour lire de longues heures. Son éclairage frontal permet même la lecture en plein noir. Officiellement commercialisée à 129.99€, elle passe temporairement àchez Darty à l'occasion de la fête des mères.Qu'y a-t-il de mieux qu'un bon jus d'orange fait avec amour ? Avec- qui ne coûte queau lieu de 199€ - vous pourrez profiter de jus de fruits ou de légumes au goût naturel, sans pulpe. La goulotte réglable permet divers mélanges de fruits, de légumes et d'herbes. C'est le cadeau idéal pour les mamans qui aiment cuisiner et expérimenter de nouvelles recettes originales !On termine cette sélection avec un objet tech dédié à la santé. Laest probablement la plus complète du marché. Elle permet non seulement de garder un œil sur son poids, mais aussi sur la santé cardiaque. L'application offre de son côté divers conseils de coaching pour garder la forme. Cet appareil high-tech est affiché àpour la fête des mères.Avec toutes ces idées de cadeaux, vous devriez avoir de quoi faire plaisir à votre maman, qu'elle soit adepte de la tech ou non !