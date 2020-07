Soldes : l'ultraportable 14" Lenovo Yoga Slim 7 sous Ryzen 7 en offre flash !

Avec une offre pareille pendant les soldes chez Darty, vous allez pouvoir faire une affaire ! Le PC portable Lenovo Yoga Slim est proposé avec une belle remise, ce qui n’enlève rien à ses performances. Il a tout d’un grand, mais dans un boitier fin et compact.

Avec une configuration basée sur un processeur AMD Ryzen 7 4700U, 16 Go de mémoire DDR4 et un disque SSD de 1 To, ce PC portable propose des performances très intéressantes.

Du côté graphique, on trouve un processeur AMD Radeon RX Vega 10 qui procure une puissance de calcul à la hauteur de son écran 14" Full HD qui affiche une résolution maximale de 1920 x 1080.