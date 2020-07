Soldes Darty : la Xiaomi Mi Home Security Camera 360 au prix cassé de 29,99€

Darty est toujours mobilisé pour vous faire vivre de belles soldes d'été 2020. En effet, l'enseigne française livre gratuitement à domicile. Il est également possible de sélectionner le magasin proche de chez vous pour aller y retirer votre article sans frais supplémentaires. Aussi, les adhérents Darty+ (30 jours offerts puis 49€/an) bénéficient de la livraison express sur tous leurs achats. Vous aurez toujours 15 jours pour changer d'avis et la garantie de base est valable pendant deux ans.

Cette caméra Xiaomi Mi Home Security 360 est capable d'enregistrer des vidéos en Full HD qui seront ensuite stockées sur une carte Micro SD (non fournie) allant jusqu'à 64 Go. Comme son nom l'indique, ce modèle possède une vision horizontale à 360°. À la verticale, l'angle est de 115° et le grand angle à 100°.