Bon plan Dyson : l'aspirateur Dyson V7 Animal Extra sous les 250€

Une fois de plus, Darty décide de nous gâter pour la rentrée. L'enseigne française propose toute une série d'avantages comme la livraison à domicile gratuite et le retrait en magasin sans frais supplémentaires. Le paiement en trois ou quatre fois est également possible. Pour profiter de la livraison express sans débourser le moindre centime, activez votre essai offert de 30 jours à Darty+ (puis 49€/an). Enfin, vous aurez 15 jours pour changer d'avis et la garantie est valable pendant deux ans.

Cet aspirateur Dyson V7 Animal Extra est absolument parfait pour nettoyer efficacement le sol, toutes les surfaces et même le plafond. La puissance d'aspiration est au rendez-vous grâce à la technologie 2 Tier Radial embarquée et au moteur numérique de la marque anglaise. Vous pourrez choisir entre deux vitesses différentes. En puissance normale, la batterie pourra tenir 30 minutes en brosse passive et 20 minutes avec la brosse motorisée. Le mode puissance maximale fera descendre l'autonomie à 6 minutes. Par contre, les tâches difficiles ne vous résisteront pas bien longtemps.