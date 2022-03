Un forfait 70 Go pour 4,99€ sur le réseau Bouygues Telecom : ça vous dit ?

L'avantage de ces forfaits est qu'ils sont sans engagement. Vous pouvez ainsi à tout moment changer d'opérateur sans devoir attendre de date butoir. L'autre point positif est que Cdiscount et Bouygues vous offre une enveloppe de data à utiliser si vous vous déplacez dans l'Union Européenne et les DOM. Il y a en tout 30 destinations concernées : les 27 pays de l'UE, le Liechtenstein, la Norvège et l'Islande. Et 8 destinations en Outre-Mer.

Au moment de souscrire le forfait vous allez pouvoir choisir de conserver ou non votre ancien numéro de mobile. Il suffira ensuite de payer 10€ pour recevoir la nouvelle carte SIM et Cdiscount s'occupe du reste. Et bien sûr vous avez les appels, SMS et MMS illimités non seulement en France mais également depuis et vers les mêmes destinations citées au-dessus.