Nouvelle promotion sur le PC portable gamer Lenovo Legion GTX 1660Ti

Un PC portable Lenono vant tout pour les gamers

Un PC pour les utilisateurs exigeants

Nous sommes une nouvelle fois dans les rayons virtuels de Cdiscount pour cette promotion. Faisons un rapide tour des modalités en rappelant que la livraison est gratuite pour tout le monde. Par contre, les abonnés au programme Cdiscount à volonté pourront recevoir leur colis sous un jour ouvré. Un essai gratuit est proposé et la première année ne vous coûtera que 29€. Bien entendu, ce cher paiement en quatre fois est toujours d'actualité. L'ordinateur vous reviendra alors à 243,22€ par mensualité. Enfin, la garantie de base est valable pendant deux ans.Attaquons-nous tout de suite aux spécificités techniques du PC portable conçu par Lenovo. Il dispose d'un écran 15,6 pouces avec une définition Full HD. Sa configuration embarque un processeur Intel Core i5 (9ème génération) 9300H à 2.4 GHz, une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti, 8 Go de RAM, un stockage principal de 256 Go via SSD et un secondaire avec un disque dur 1 To intégré. Pour ce qui est du système d'exploitation, il s'agit de Windows 10 Édition Familiale 64 bits. Les capacités de cet ordinateur sont taillées pour apprécier dans de bonnes conditions les jeux vidéo les plus récents. Vous ne serez pas déçu dans ce domaine.Il faut également savoir que ce modèle diffuse un son Dolby Atmos qui offre une immersion optimale pour les films et les jeux vidéo. Un autre atout de cet exemplaire se trouve du côté de son design. En effet, son épaisseur de 24 mm et son poids de 2,3 kg vous permettront de le transporter très facilement. Pour la batterie, comptez sur une autonomie d'environ cinq heures. Enfin, terminons sur les interfaces de l'ordinateur. Vous aurez accès à un port USB 3.1 Gen 1 (Always On), deux USB 3.1 Gen 1, un USB-C 3.1 Gen 1/DisplayPort 1.2, un HDMI, un LAN, un Mini DisplayPort et à une prise combo casque/microphone.Voilà l'ordinateur parfait pour les joueurs qui cherchent à profiter pleinement de leur machine. Il est à la fois puissance, léger et bourré de technologies appréciables. C'est un achat incontournable pour chaque gamer.