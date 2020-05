Belle promotion sur le PC portable gamer Lenovo IdeaPad GTX 1650

Lenovo IdeaPad ; un vrai PC portable gamer

Une très belle promotion Lenovo

Pour être précis, nous évoquons ici le Lenovo IdeaPad L340-17IRH. Il s'agit d'un ordinateur portable dédié aux gamers, qui pourront bénéficier d'images de qualité, grâce à un écran Full HD de 17,3 pouces.Encore faut-il que le moteur suive. Et de ce point de vue, le PC a des arguments à faire valoir, avec son CPU quadricœur Intel Core i5 de neuvième génération (2,4 GHz), son processeur graphique NVIDIA GeForce GTX 1650 et ses 8 Go de RAM. Par ailleurs, pour le stockage, c'est un SSD qui se chargera de conserver vos fichiers, au sein de sa mémoire de 512 Go.De plus, puisqu'il s'agit d'un PC portable, la question de l'autonomie se pose inévitablement. En l'occurrence, le constructeur vous promet de pouvoir jouer pendant plus de 9 heures avant de devoir vous brancher au secteur. Et la recharge complète ne devrait pas prendre plus de 2 heures.Si vous souhaitez profiter des performances du Lenovo IdeaPad L340 Gaming, nous vous conseillons de jeter un œil à l'offre actuelle chez Cdiscount. Car l'ordinateur y est disponible au prix de 705,99 €, soit une remise de 44 € sur le prix habituel. De plus, si vous habitez en France métropolitaine, le site e-commerce peut livrer gratuitement votre future machine à domicile.Par ailleurs, si vous ne disposez pas de cette somme sur votre compte, sachez que vous pouvez également régler en quatre fois. Chaque mensualité s'élèvera alors à 180,75 €, pour un total de 723 €, soit environ 2,4 % de frais.Le PC portable pour gamers Lenovo IdeaPad L340 contient ce qu'il faut pour faire tourner de nombreux jeux, et ce, pendant plusieurs heures uniquement sur batterie. Alors profitez de la promo actuelle chez Cdiscount pour vous faire plaisir.