Répéteur Netgear WiFi, pour un WiFi parfait pendant le confinement

Internet dans toute la maison

Des performances impériales

Pendant le confinement, c'est toujours le site bordelais Cdiscount qui s'occupe de nous gâter avec une multitude de bonnes affaires. Commençons par des modalités importantes à connaître comme le fait que le règlement peut être effectué en quatre fois. Vous devrez donc débourser 9,52€ au moment de l'achat puis 9,51€ par mensualité. Ce produit sera envoyé à votre domicile gratuitement en suivi. La garantie de base est valable pendant deux ans. Enfin, une assurance supplémentaire « Satisfait ou Remboursé » de deux mois est à 3,99€ et celle panne + casse de quatre ans est facturée 8,99€.Nous sommes donc en présence d'un répéteur Netgear WiFi. Avant de passer aux caractéristiques de ce modèle, rappelons qu'un répéteur est utile pour amplifier la couverture WiFi dans toute la maison. Même si la box se trouve à l'autre bout de votre demeure, cet appareil vous permettra de naviguer sur le web dans d'excellentes conditions sur un ordinateur, une tablette, un smartphone ou même une console de jeux. Il est très facile à mettre en place (installation sans CD) et il est compatible avec n'importe quel type de routeur.À présent, voici quelques détails pour les connaisseurs. Ce répétiteur Netgear dispose d'un débit de transfert de données pouvant atteindre 300 Mo/s. La bande de fréquence est de 2.4 GHz, deux antennes sont de la partie et des voyants indiquent la qualité du signal. Enfin, pour suivre l'état de votre connexion en temps réel, pensez à télécharger l'application d'analyse WiFi Netgear sur votre appareil mobile. Vous savez tout.Ce répétiteur Wi-Fi conçu par Netgear est idéal si vous habitez dans une grande maison. Il vous permettra d'améliorer concrètement la connexion internet dans toutes les pièces. De plus, le prix est extrêmement abordable. Voilà une excellente affaire.