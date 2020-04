Pack Dyson : un aspirateur sans fil et un ventilateur purificateur d'air à prix choc ce week-end !

Dyson : le V11 Absolute Extra Pro et le Pure Cool Me sous la barre des 800 euros chez Cdiscount

Les caractéristiques des deux appareils

Nous vous donnons donc rendez-vous chez Cdiscount où le site marchand permet à ses membres d'acheter un pack Dyson contenant le V11 Absolute Extra Pro et le Pure Cool Me à exactement 799 euros.Il s'agit d'un bon prix pour cet ensemble puisque l'aspirateur sans fil et le ventilateur purificateur d'air sont vendus à 1154,99 euros si vous faites des achats séparés.Au vu du contexte actuel, des frais de port supplémentaires sont susceptibles d'être appliqués. Pour éviter ce supplément, vous pouvez tester gratuitement le programme CDAV qui vous permet de bénéficier de la livraison gratuite à domicile.Le Dyson V11 Absolute Extra Pro est fourni avec deux batteries et une station de rangement. D'une capacité de 0,76 litre et d'une puissance de 610 Watts, l'aspirateur sans fil dispose notamment d'une vitesse moteur de 125 000 tours/min d'une autonomie maximale de 40 minutes (pour un temps de charge de 4h30) et d'un niveau sonore en mode Eco de 75 dBA. Il mesure 1261 x 250 x 261 mm et affiche un poids de 3,09 kg.Quant au Dyson Pure Cool Me, le ventilateur purificateur d'air silencieux pèse 2,80 kg. L'appareil dispose d'un écran LCD, d'un débit d'air variant entre 135 et 170 l/s, d'une puissance de 50Hz x 20V et d'une filtration HEPA.