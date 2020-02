La batterie externe Samsung 10 000 mAh est à moins de 20€ sur Cdiscount

Cdiscount : la batterie externe Samsung 10 000 mAh en promotion

Compatibilité universelle pour les appareils certifiés Qi

Prenez donc la direction du site marchand Cdiscount pour vous procurer en promotion la batterie externe Samsung 10 000 mAh. Alors que le produit est vendu à 39,82 euros, la batterie fait l'objet d'une réduction non négligeable de 20 euros voit son prix baisser à exactement 19,82 euros.La remise se fait par l'intermédiaire d'une offre de remboursement valable jusqu'au 31 mars 2020. Toutes les conditions de l'ODR sont à retrouver ici En ce qui concerne les frais de port, ils sont offerts pour une livraison du produit en point relais. Quant aux membres CDAV , ils ont le privilège de bénéficier de la livraison gratuite à domicile.Cette batterie externe à induction Samsung a avant tout été conçue pour les Galaxy S10, S10 Enterprise Edition, S10+, S10e et S10e Enterprise Edition ; mais aussi pour les smartphones équipés de la norme Qi (recharge sans fil par induction).Disponible dans un coloris argenté, la batterie est dotée d'un port USB-C à 24 broches (connecteur d'entrée), d'un port USB de type A 4 broches (connecteur de sortie) et d'un témoin d'alimentation LED. Côté dimensions, l'accessoire 7.08 x 14.993 x 1.509 cm pour un poids de 234 grammes.