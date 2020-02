Caméra de surveillance connectée Xiaomi Mijia à 34,99 € au lieu de 52,84 € sur Cdiscount

Surveiller votre maison à distance, même la nuit

Jusqu'à 15 euros de réduction supplémentaire

Installer une caméra de surveillance connectée peut avoir plusieurs vertus. Premièrement, un tel équipement contribue à renforcer la sécurité de votre domicile. En effet, grâce à ses enregistrements vidéo en HD 1080p, disponibles directement depuis l'application mobile, la Xiaomi Mija vous permet de contrôler ce qui se passe chez vous en votre absence et de détecter automatiquement des mouvements suspects. D'autant qu'aucun recoin n'échappera à son œil, grâce à sa capacité de rotation à 360° horizontalement, et à 96° verticalement. De plus, sa vision nocturne infrarouge lui permet de conserver toutes ses facultés, même en cas de faible luminosité.Mais l'appareil vous offre aussi la possibilité de rester en contact avec vos proches. Ainsi, lorsque vous êtes en déplacement, vous pouvez interagir avec les personnes dans votre maison, à l'aide du système audio bidirectionnel intégré.En ce moment, la caméra de surveillance connectée Xiaomi Mijia est proposée au prix de 34,99 € sur Cdiscount, contre 52,84 € d'ordinaire. Ce qui équivaut à une réduction de 33 % ! Une bonne occasion de s'équiper à moindre coût.Et si vous voulez faire davantage d'économies, sachez que vous pouvez bénéficier d'un rabais supplémentaire ! En effet, avec le code promo MOINS10E, à entrer au moment de votre commande, vous obtenez 10 € de réduction sur Cdiscount, à partir de 99 € d'achat. Il faudra donc compléter votre panier pour en profiter, mais le jeu peut en valoir la chandelle !Pour aller encore plus loin, si vous êtes adhérent(e) à Cdiscount à Volonté, la réduction accordée sera de 15 €, dès 149 € d'achat. Pour cela, il vous faudra renseigner le code CDISCOUNT15E. Une bonne raison de se faire plaisir !En utilisant le dernier code promo, votre caméra de surveillance connectée Xiaomi Mijia peut donc vous revenir à moins de 20 € seulement ! Mais ne tardez pas : Cdiscount n'a pas précisé la date de fin de l'opération, qui peut donc disparaître à tout moment.