Idée cadeau de Noël : Ampoule LED musicale connectée Awox à 50€ au lieu de 99€ chez Cdiscount

Une idée lumineuse

Les caractéristiques de cette ampoule musicale Awox

Si vous aimez l'univers des nouvelles technologies (comme on vous comprend !) et que vous avez envie de vous démarquer cette année à Noël, pourquoi ne pas opter pour une ampoule LED connectée et... musicale ! Cet accessoire intelligent et programmable, éclaire parfaitement, bien entendu, mais peut également diffuser votre musique préférée dans toute la pièce ! Pour un maximum de praticité, l'ampoule se connecte en Wi-Fi et peut ainsi fonctionner à distance. Loin d'être un cadeau banal, cette ampoule Awox a toutes les chances de faire sensation sous le sapin ou d'étonner vos convives lors du repas de Noël.Si vous bénéficiez de la formule Cdiscount à volonté, vous pourrez recevoir votre article dès le lendemain de votre commande, chez vous ou en point retrait (il faut pour cela passer commande avant 14h00) et sans payer de frais supplémentaires. Dans tous les cas, Cdiscount s'engage à vous livrer avant Noël.Pour comprendre un peu mieux le fonctionnement cette ampoule musicale connectée, revenons sur ses caractéristiques. Tout d'abord, si vous êtes sensible à la question du made in France, sachez que la marque Awox est une entreprise montpelliéraine qui a plusieurs fois été récompensée pour sa créativité et sa bonne croissance.L'ampoule LED connectée propose une puissance maximale de 7 W et de 375 lumens. Elle peut donc se contrôler à distance, via votre smartphone, tablette, PC ou votre Mac. L'ampoule Awox est vendue avec une télécommande qui permet d'allumer ou d'éteindre l'ampoule, de régler l'intensité de la lumière et de la couleur - pour une ambiance toujours personnalisée - ou encore de choisir le volume sonore de votre musique.Moderne, chic et amusante, cette ampoule basse consommation bénéficie en ce moment d'une remise vraiment intéressante sur Cdiscount puisqu'elle est quasiment accessible à moitié prix (-49 % exactement).Cette année, osez un cadeau original et connecté avec cette ampoule LED musicale qui apportera du pep's à vos fêtes de fin d'année !