Profitez d'une promotion sur le Apple MacBook Air digne du Black Friday

Près de 220 euros de remise immédiate pour le MacBook Air d'Apple chez Cdiscount

Intel Core i5, 8 Go de RAM, 128 Go en SSD,... les points forts du produit

Il faudra donc se diriger vers le site Cdiscount pour profiter d'une remise immédiate près de 220€ sur l'achat du MacBook Air d'Apple. Ainsi, les clients Cdiscount pourront l'acquérir à 879,99€ au lieu de 1099€, une belle remise qui permet de ne pas attendre Black Friday pour acquérir un Macbook.Afin d'éviter de débourser le moindre centime supplémentaire pour les frais de port, nous vous conseillons de privilégier le retrait gratuit du produit en point relais. Quant aux membres CDAV du site marchand, ils pourront le réceptionner gratuitement à domicile par l'intermédiaire du programme Cdiscount à volonté Ce MacBook Air proposé dans un joli coloris argenté est un ordinateur portable peu encombrant. Pesant seulement 1.35 kg, le MacBook Air mesure 32.5 cm x 22.7 cm x 1.7 cm.Il dispose d'un écran à rétroéclairage par LED (avec une définition de 1440 x 900px), d'un processeur Intel Core i5 (5ème génération) 1.8 GHz, d'une mémoire vive de 8 Go, d'un espace de stockage de 128 Go en SSD, d'une carte graphique Intel HD Graphics 6000 et du système d'exploitation Apple macOS Mojave 10.14.Concernant la connectique, on retrouve essentiellement 2 ports USB 3.0, une sortie casque et le Thunderbolt 2. Enfin, le MacBook Air est équipé d'une caméra face time HD, de deux micros et de haut-parleurs stéréo ; pour une autonomie maximale de 12 heures.