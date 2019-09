🔥 Xiaomi Mi Power Bank 2 batterie externe de 10 000 mAh à 12,99€

Xiaomi Mi Power Bank 2 : chargé à bloc !

Une robustesse à toute épreuve

Le bon plan en question provient directement des rayons du site bordelais Cdiscount . Pour bénéficier d'une livraison rapide, vous pouvez souscrire au service Cdiscount à Volonté. Ce dernier vous permettra de recevoir votre commande chez vous en un jour ouvré. Pour cela, vous devez seulement activer l'essai gratuit ou bien vous abonner en déboursant 29€ pour la première année. La garantie de cet appareil est valable pour une durée de deux ans. C'est tout ce qu'il fallait savoir au sujet des modalités. À présent, place au descriptif de cette batterie externe.Ce modèle embarque une capacité de 10 000 mAh. Deux sorties USB sont présentes sur la Xiaomi Mi Power Bank 2. Ainsi, vous aurez la possibilité de brancher jusqu'à deux appareils en même temps. Il peut s'agir d'un smartphone ou bien d'une tablette tactile. Cet exemplaire est également compatible avec la charge rapide sur une de ses sorties USB. Un total de 15 W peuvent être délivrés en 5.1V/2.4A ou bien en 9V/1.6A et même en 12V/1.2A.En ce qui concerne le design de cette batterie externe, il se veut plutôt fin et élégant. L'alliage d'aluminium anodisé permet de garantir une robustesse de chaque instant. Votre périphérique pourra chuter sans risquer de se briser. De plus, cet exemplaire peut se glisser directement dans la poche sans jamais gêner son porteur. Voilà une batterie qui allie parfaitement solidité et efficacité à chaque déplacement.Avec cette batterie externe Xiaomi Mi Power Bank 2, vous ne tomberez jamais en rade d'autonomie sur vos appareils. Les smartphones et autres tablettes pourront venir se brancher directement sur ce produit bien pratique. N'hésitez donc pas à profiter de cette promotion rapidement car la rupture de stock n'est plus très loin.