Soldes : un PC portable HP 14" + Microsoft 365 Perso inclus 1 an à moins de 200€ 🔥

Vous recherchez un PC portable pour faire de la bureautique, naviguer sur Internet et consulter vos mails ? Vous avez un budget limité ? Cdiscount a exactement le PC portable qu’il vous faut !

Avec le HP 14" vous avez accès à un ordinateur compact, léger et très économique à l’achat. Il vous offre, en plus de la suite bureautique Office 365 Perso gratuite pendant la première année, plus de 8 heures d’autonomie. Inutile donc de transporter son chargeur à chaque fois.

Il fonctionne sous Windows 10 et ses caractéristiques en font une machine bureautique par excellence : processeur AMD A4 avec 4 Go de DDR4 et un disque SSD (eMMC) de 32 Go. Du côté graphique on retrouve le chipset graphique AMD Radeon R3 et du côté de l’affichage un classique écran WLED 14 » affichant une résolution de 1366 x 768 HD.