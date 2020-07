Cdiscount casse le prix des PC portables Huawei pendant les Soldes

Cdiscount propose trois PC portables HUAWEI MateBook D à moins de 600€. Le premier, le MateBook D14 dispose d’un écran de 14“ et d’un processeur Ryzen 5 3500U accompagné de 8 Go de Ram et d’un disque SSD PCIe de 256 Go. Il a également un circuit graphique AMD Radeon Vega 8 le tout pour seulement 549,99 €. Disponible également avec un SSD de 512 Go pour 649,99 €.

Pour le même prix que le D14 de base, vous pourrez opter pour un MateBook D15 avec son écran de 15,6“ mais avec un encombrement légèrement supérieur. Si vous préférez les processeurs Intel Core i5, le MateBook D15 est également disponible avec pour seulement 50€ de plus, soit 599,99 €.

Pour moins de 700 €, le MateBook D15 peut embarquer un processeur AMD Ryzen 7 3700U avec une Radeon RX Vega 10 et un SSD de 512 Go.