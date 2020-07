Belle promotion sur l'aspirateur Dyson V7 Motorhead pour les Soldes

Si vous le voulez bien, passons désormais aux caractéristiques de l'appareil après avoir évoqué l'offre promotionnelle.



D'un poids de 2,40 kilos seulement, le V7 Motorhead Origin est un aspirateur embarque une fonction 2 en 1 (balai et à main) et a été conçu pour nettoyer les sols, les meubles et les plafonds. Il est fourni avec une brosse à entraînement direct, un accessoire combiné, un long suceur, une mini brosse douce et une station murale de chargement et de rangement.