Bon plan HP : le pack clavier et souris Wifi à moins de 30€ !

Compatibles avec les systèmes d'exploitation Windows, le clavier et la souris de la marque HP sont des modèles sans fil qui devront être raccordés par l'intermédiaire d'u nano-récepteur USB.

Concernant le clavier, dix touches d’activation pour un accès immédiat aux outils tels que Internet, les e-mails et la recherche sont disponibles. Il mesure 46,5 cm de longueur, 17,5 cm de largeur et 3,6 cm d'épaisseur, et pèse 510 grammes.

De son côté, la souris affiche des dimensions de 9,5 x 5,8 x 3,6 cm et un poids de 55 grammes.