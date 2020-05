Le Redmi Note 8 à moins de 150€, une offre immanquable

Faisons un tour des caractéristiques du Xiaomi Redmi Note 8 qui est composé d'un écran 6,3 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels. Pour le reste, il faut savoir que le smartphone de la marque chinoise dispose d'un processeur Qualcomm Snapdragon 665 épaulé par 4 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go. Cette configuration est parfaite pour naviguer sur l'interface et entre les applications avec une fluidité optimale. Quelques concessions seront tout de même à l'ordre du jour sur les jeux vidéo aux graphismes en 3D.