Le pack Pc portable Acer avec ses accessoires et un écran 23" à prix cassé chez Cdiscount !

Voilà un pack bien étudié pour avoir une configuration confortable pour attaquer la rentrée avec les bons outils. En une seule commande, vous pouvez acquérir un PC portable Acer Swift équipé d’un écran 14“ TFT LED IPS Full HD et animé par un processeur AMD Ryzen 5 3500U fonctionnant à 2,1 GHz.

Il intègre 8 Go de mémoire vive (RAM) et un disque dur SSD de 512 Go SanDisk. Du côté GPU, il possède un circuit graphique AMD Radeon Vega 8. Le tout fonctionne sous Windows 10 Edition Familiale. Ce PC portable Acer présente l’avantage d’être compact et léger avec seulement 1,5 kg annoncé.