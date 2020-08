L'aspirateur Dyson V7 Motorhead Origin à excellent prix chez Cdiscount !

Un bon aspirateur est indispensable pour un ménage de qualité dans votre appartement ou votre maison. Pour effectuer ces taches rapidement et facilement, rien ne vaut un aspirateur Dyson. Le constructeur anglais propose depuis plusieurs années des appareils haut de gamme et surpuissants pour rendre votre ménage plus confortable.

Avec le Dyson V7 Motorhead Origin, la marque vous propose un moteur V7 intégrant 15 cyclones répartis en parallèle permettant d'accroitre le flux d'air et de capturer les poussières les plus fines ainsi que les acariens pour un air plus sain et plus pur.

L'aspirateur propose plusieurs modes de fonctionnement, dont un mode maximal qui permet d'aspirer les poils d'animaux ou les dépôts de poussière les plus tenaces. Avec son poids de seulement 2,5 kg, il est également très utile pour aller récupérer les toiles d'araignée au plafond.