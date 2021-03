Bon plan : 100€ de réduction immédiate sur le Dyson V11 Parquet Extra

Ainsi, Dyson s'est appliqué à concevoir un aspirateur facile à prendre en main et peu bruyant. Il se laisse manipuler à une main et une manivelle permet de vider le bac d'un seul geste. Pour vous offrir toujours plus de possibilités, plusieurs accessoires sont inclus comme une brosse douce à poils souples, une mini brosse motorisée et une station murale pour ranger l'aspirateur et recharger la batterie.