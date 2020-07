Acer Chromebook R13, l'ordinateur 4-en-1 qui s'adapte à vos besoins

On a depuis des années une image rigide de l'ordinateur portable. Celui d'un format classique, traditionnel d'un écran, de son clavier et de son trackpad. L'outil a bien évidemment des tas d'avantages mais est aussi un objet lourd, parfois encombrant et souvent ennuyeux.

Plus encore, l'ordinateur portable tel qu'on le connait n'est plus forcément adapté aux nouvelles technologies modernes et aux habitudes que l'on a pris notamment avec l'essor des smartphones. Bien évidemment l'ordinateur portable a intégré quelques unes de ces innovations, comme l'écran tactile, mais le tout ressemble encore à un ajout un peu forcé, où le logiciel pêche et ne semble pas adapté au matériel.