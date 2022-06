Forfait mobile : ne cherchez plus les meilleures offres RED B&You, Free et Prixtel, elles sont ici !

Avec ce forfait mobile sans engagement à 8,99 €/mois, B&You va définitivement à l'essentiel. Comptez cependant sur les modalités classiques que vous avez l'habitude de croiser chez d'autres opérateurs. On parle notamment de la carte SIM activée contre 10 € supplémentaires ou encore de la possibilité de voir le prix mensuel augmenter de manière arbitraire. Gardez donc un œil aiguisé sur vos factures.

En ce qui concerne le contenu de l'offre à proprement parler, vous aurez accès à 80 Go de datas en 4G en France métropolitaine. Un volume extrêmement satisfaisant pour naviguer sur le web, télécharger des applications et regarder des vidéos au quotidien. Toujours dans l'Hexagone, les appels et SMS/MMS sont bien évidemment illimités. Un avantage rudimentaire qui se poursuivra au-delà des frontières françaises.

En prenant la direction d'un autre pays du continent européen ou bien en allant dans les DOM, les appels et les SMS/MMS resteront une fois de plus illimités vers ces zones en plus de l'Hexagone. Vous allez même pouvoir compter sur 12 Go d'internet mobile à dépenser pendant vos futurs voyages. À l'approche de l'été, on peut dire que cela vous aidera beaucoup.