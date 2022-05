La sonnette connectée (D)Ring Video Doorbell Wired est en promo ce weekend sur Amazon

Plus encore, grâce aux notifications en temps réel, vous pouvez aussi bien être averti sur votre smartphone, ou encore par votre assistance connecté Alexa, qui dispose d'une compatibilité native avec la Ring Video Doorbell Wired. De jour comme de nuit, cette sonnette connectée se révèle donc vraiment très pratique et se fond idéalement dans son environnement grâce à un design épuré et un fonctionnement à des températures allant de -20° à -50°. En station de ski comme en plein soleil méditerranéen, la Ring Video Doorbell Wired fonctionne bien.

Enfin, nous vous proposant ici le modèle avec installation filaire, à raccorder à votre installation existante, car celui-ci est le plus abordable et reste assez simple à mettre en service. Cependant, si votre installation n'est pas compatible, vous pouvez ajouter un transformateur DIN Ring dans votre panier Amazon ou encore opter pour le modèle avec adapteur secteur également proposé dans le paragraphe précédent. Ensuite, une connexion Wi-Fi et un téléchargement de l'application Ring, et le tour est joué ! Cette sonnette connectée Ring Video Doorbell Wired décroche un très bon 8/10 lors de notre test Clubic 100% indépendant.