60Go à moins de 10€, c'est la nouvelle offre flash La Poste Mobile

La Poste Mobile n'est pas un opérateur virtuel comme on en voit beaucoup. L'accueil et le conseil sont au coeur des missions de cette entreprise de service public et vous pourrez compter à la fois sur des conseillers en ligne ou au téléphone pour vous assister et répondre à la moindre de vos questions et aux équipes du bureau de poste le plus proche de chez vous. En effet, votre conseiller habituel au guichet peut vous accompagner dans l'achat d'un nouveau mobile ou regarder avec vous votre dernière facture et vous apporter ainsi un vrai service de proximité dont seule La Poste à l'expérience.