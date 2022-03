Forfait mobile : l'opérateur Prixtel propose jusqu'à 260 Go pour 16€/mois

Plus encore, votre forfait comprend les appels, SMS et MMS en illimité en France métropolitaine ainsi que vers les appels en illimité vers les fixes de l'Union européenne et les DOM. Depuis la zone Europe et les DOM, vous profitez des appels, SMS et MMS illimités vers ces zones et la métropole. Prixtel vous propose un forfait fortement international puisque les appels vers le Canada et les Etats-Unis sont inclus.

Sachez que vous pouvez contacter 200 correspondants différents au maximum par mois, et appeler durant 2h consécutives au maximum vers un même numéro. Hors du territoire métropolitain (zone Europe et DOM), vous profitez également de 20 Go d'internet mensuel. Notez, de plus, que les transferts d'appel vers votre messagerie sont inclus, de même que la messagerie visuelle si vous avez un iPhone, le blocage des abonnements multimédias et des abonnements surtaxés, ainsi que les appels Wifi (VOWIFI) et 4G (VOLTE).