Forfait mobile 70 Go à 9,99€/mois : c'est l'une des meilleures offres du moment chez Orange

Le forfait Orange associé à ce bon plan comporte les appels et les SMS/MMS illimités en France métropolitaine et un internet mobile comprenant 70 Go de data en 4G depuis l'Hexagone.



Pour un voyage à l'étranger, on retrouvera des appels et SMS/MMS illimités depuis les zones Europe, DOM, Suisse/Andorre vers ces zones et la France.

Au cours de l'étape de la souscription, Orange prélèvera la somme de 10 euros en une fois pour l'envoi de la carte SIM par courrier postal, après avoir bien validé l'intégralité du dossier. Pour terminer, il faut savoir que l'opérateur donne la possibilité de conserver gratuitement son numéro de mobile actuel via le code RIO consultable par SMS ou par un simple appel.