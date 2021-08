Ecran de 6.7" et stylet ergonomique : le Samsung Galaxy Note 20 5G est à bon prix

Ainsi, notre smartphone du jour est composé d'un magnifique écran Super AMOLED avec une diagonale de 6,7 pouces et une définition en 2400 x 1080 pixels. La calibration de la dalle est proche de la perfection. De plus, un processeur Exynos 990 répond présent avec 8 Go de RAM et une mémoire interne de 256 Go. Ce modèle est relativement puissant et pourra lancer n'importe quelle application sans essuyer le moindre ralentissement. Il dispose aussi d'une compatibilité 5G.