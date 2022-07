Avec ce nouveau forfait, Prixtel vous propose le VRAI bon plan forfait mobile des soldes

En-dehors de sa flexibilité en termes de données, le forfait Prixtel 5G Penta propose les traditionnels appels et SMS/MMS illimités, tant en France que depuis Europe/DOM. Vous pourrez ainsi sans crainte rester en contact avec vos proches, même durant d'éventuelles vacances à l'étranger.

Prixtel assure également de compenser 100% du CO2 émis par les forfaits de ses clients, en plantant des arbres partout en France. Quelque part, votre forfait vous permet ainsi de faire un petit geste pour la Planète Bleue.

Et si jamais vous n'êtes plus satisfait par l'offre de Prixtel, vous pourrez à tout instant mettre fin à votre abonnement, puisqu'il s'agit d'un forfait sans engagement et sans frais de résiliation supplémentaire. À noter toutefois que, lors de l'ouverture de votre forfait, des frais d'activation et autres frais additionnels liés à la carte SIM sont à envisager.