B&You fait chuter le prix de son forfait 100Go !

Outre une offre sur le Forfait 4G B&You 100 Go à 10,99€ par mois pendant un an, l'opérateur se fend d'une large opération séduction sur l'ensemble de ses services 4G, disponible jusqu'au 6 juillet.

Son plus petit de ses forfaits proposant 5 Go est notamment proposé à 4,99€ par mois. Si vous êtes gourmand dans votre consommation de données, vous serez peut-être intéressés par le forfait 4G proposant la très généreuse enveloppe de 200 Go à 14,99€ par mois.

Enfin, même s'il ne fait pas l'objet d'une offre de réduction, les détenteurs de smartphones compatibles 5G pourraient jeter leur dévolu sur la Série Spéciale B&You 5G, proposant une enveloppe de 130 Go… à 24,99€ par mois, tout de même.

Quel que soit le forfait qui attire votre attention, vous pourrez librement résilier votre abonnement avant la période butoir d'un an, puisqu'ils sont tous garantis sans engagement. À noter que si vous souhaitez conserver votre numéro, il faudra débourser 10€ supplémentaire pour une carte SIM triple découpe au moment de la souscription.