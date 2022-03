100 Go pour seulement 6,99€, c'est le forfait sans engagement le moins cher du marché

En plus des appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l'Europe et les DOM vers ces mêmes zones ainsi que la Métropole. Ce forfait est également optimal pour celles et ceux qui ont des communications internationales !

En effet, les appels illimités vers les fixes et mobiles sont inclus vers l'Amérique du Nord (Etats-Unis et Canada, entre autres), de même que les appels illimités vers les fixes d'UE et de DOM depuis la France métropolitaine. En plus, ce sont 20 Go de données mobiles qui vous accompagnent dès que vous vous rendez dans les DOM ou en zone Europe. Le forfait le plus complet de Prixtel reste pour autant très abordable !