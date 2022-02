Pour 6,99€ par mois, ce forfait mobile est la meilleure offre du moment !

Vous l'aurez compris, le grand avantage de Prixtel est sa flexibilité et sa capacité à s'adapter à vos besoins. Par exemple, si vous consommez 97Go d'internet mobile durant le mois, vous serez facturé 9,99€. Si le mois suivant, votre consommation passe sous la barre de 80Go, vous ne paierez cette fois-ci que 6,99€ ! Notez que ces tarifs sont valables pour votre première année d'abonnement uniquement.

Par ailleurs, vous bénéficiez via le réseau 4G/4G+ de SFR, des appels, SMS et MMS en illimité en France métropolitaine ainsi que vers les appels en illimité vers les fixes de l'Union européenne et les DOM. Depuis la zone Europe et les DOM, vous profitez des appels, SMS et MMS illimités vers ces zones et la métropole.

Sachez que vous pouvez contacter 200 correspondants différents au maximum par mois, et appeler durant 2h consécutives au maximum vers un même numéro. Hors du territoire métropolitain (zone Europe et DOM), vous profitez également de 20 Go d'internet mensuel. Notez, de plus, que les transferts d'appel vers votre messagerie sont inclus.