70Go à moins de 10€, Orange lance son forfait Black Friday avec un code promo exclusif

Que contient ce fameux forfait 70 Go de chez Orange ? C'est très simple, vous avez les appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l'Europe, les DOM, la Suisse et l'Andorre vers ces zones et la France. Il en va de même pour les 70 Go de données qui peuvent être utilisés depuis ces mêmes zones.

Le débit en 4G+ peut être jusqu'à 655 Mbits/s en réception, ce qui est parfait pour profiter du streaming et des jeux sur mobile. C'est vraiment un forfait classique à un prix très avantageux, tout du moins pendant un an. D'autant qu'Orange bénéficie de l'une des meilleures couvertures réseau de France. Vous serez assuré d'avoir du débit quasiment partout, donc si vous cherchez à changer d'offre c'est le moment ou jamais.