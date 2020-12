Un écran PC gaming DELL 27" FHD 144Hz vraiment moins cher !

L'écran LCD à rétroéclairage par LED, dalle VA et matrice TFT affiche une résolution native Full HD de 1920 x 1080 pixels et peut grimper jusqu'à un taux de rafraichissement de 144 Hz. Côté luminosité, nous sommes sur une performance de 350 cd/m² et un rapport de contraste de 3000:1. Les temps de réponse l'écran sont de 4 ms (gris à gris) et 1 ms (MPRT). Il dispose entre autres d'un revêtement anti éblouissement. L'écran DELL possède deux ports HDMI, DisplayPort (mode DisplayPort 1.2) ainsi qu'une sortie de ligne audio.