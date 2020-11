La souris gamer Logitech MX518 encore moins chère chez Boulanger

Cette Logitech MX518 reprend l'aspect de la souris du même nom sortie en 2005. Son design est vraiment intemporel et surtout adapté à la main droite de chaque utilisateur. Son cordon USB est très souple pour offrir une meilleure maniabilité sur le long terme. Les patins sont tout de même plus large que sur la première version et la molette crantée est agréable à utiliser. Pour terminer, sachez que ce périphérique est compatible avec tous les PC et Mac du marché.