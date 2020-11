Bon plan Noël : le PC portable Huawei Matebook D 14" bradé chez Boulanger

Que diriez-vous de profiter de 350 € de remise sur ce PC portable de chez Huawei ? Affiché à 799 € au lieu de 1149,99 €, le MateBook D14 2020 embarque dans cette configuration un processeur Intel Core i7-10510U fonctionnant à 1,8 GHz, 4,9 Ghz en mode TurboBoost, et 8 Mo de mémoire cache.

Cette base solide est complétée par 16 Go de mémoire vive DDR4 et un disque dur SSD PCIe NVMe M.2 de 512 Go. Les performances sont à l’honneur sur cette machine qui intègre un écran 14“ IPS Full HD offrant une résolution de 1920 x 1080 pixels animés par une carte graphique Nvidia Geforce MX 250 avec 2 Go de mémoire graphique et une webcam de 1 mégapixel.