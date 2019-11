Black Friday Cdiscount : aspirateur balai Dyson V10 Motorhead avec dock station à moins de 400€

Un Dyson en offre exclusive Cdiscount

Une puissance d'aspiration encore améliorée

C'est donc, une fois de plus, dans les rayons virtuels de Cdiscount que nous avons dégoté une offre dès plus alléchantes. Nul doute que cette nouvelle promo fera des heureux, puisqu'elle concerne un produit que nous utilisons tous, même si c'est parfois à contrecœur : l'aspirateur ! L'enseigne française propose en effet une très belle affaire sur un aspirateur balai, un modèle ultra performant et surtout vraiment pratique, de la prestigieuse marque Dyson : le Dyson V10 Motorhead.L'appareil qui est vendu avec sa dock station, est accessible seulement aujourd'hui et pour 200 pièces, au petit prix de 399,99 € grâce au code V50. Avec un aspirateur balai, garder son intérieur propre est beaucoup plus facile. Fin et léger, on peut le garder à portée de main pour l'empoigner dès que nécessaire et le ranger aussitôt. En investissant dans un Dyson, vous êtes sûr de ne pas être déçu. La marque est en effet réputée pour fabriquer des produits puissants et qui tiennent dans la durée.L'aspirateur balai Dyson V10 Motorhead dispose du nouveau moteur numérique Dyson, encore plus vif et vaillant que les moteurs Dyson précédents. Pour une utilisation plus hygiénique, le bac collecteur de saleté se vide en un rien de temps et sans même que votre main ne soit en contact avec la poussière. L'élégant aspirateur balai dispose de 3 modes de puissance pour nettoyer parfaitement les différentes surfaces (carrelage, moquette, parquet, lino, etc.). Son système de filtration garantit une aspiration d'une excellente régularité.Ce produit fait partie du catalogue Cdiscount à volonté et peut donc vous être livré très rapidement chez vous ou en point retrait. Pour plus de facilité, le paiement peut s'effectuer en 4 mensualités par carte bancaire. Ce service est payant, mais le pourcentage prélevé reste tout à fait raisonnable.Profitez vite de cette affaire du tonnerre, seulement 200 pièces sont disponible pour cette offre sur Cdiscount et n'oubliez pas le code V50 !