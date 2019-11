Black Friday Cdiscount : PC portable Gamer Lenovo Legion Y540-15IRH 15,6" à moins de 800€

Un PC gaming à prix imbattable pour le Black Friday

De l'entrée de gamme efficace pour tous les joueurs

Retrouvez tous les bons plans Cdiscount pour leSuccesseur des excellents Legion Y520 et Y530, le Y540 qui nous intéresse aujourd'hui conserve le même objectif que ses ainés, à savoir nous offrir un rapport qualité/prix imbattable. Et c'est le français Cdiscount qui met en avant la meilleure offre du moment avec un prix d'appel fixé à 799€. Sachant que ce superbe PC est officiellement commercialisé à 1299€, il y a plusieurs centaines (d'euros) de raisons de craquer !Investir chez Cdiscount c'est aussi l'assurance d'une livraison rapide et d'un service client de qualité. Au besoin, vous pouvez même payer votre commande en quatre fois avec des frais très légers.Le Lenovo Legion Y540 reprend le design sobre du Y530, loin des précédents PC gaming de la marque chinoise. Sous son aspect de portable bureautique se cachent des composants de qualité, à commencer par un processeur Intel Core i5-9300H et un GPU GeForce GTX1660Ti. Le tout est secondé par 16 go de RAM et un SSD de 512 Go.Cette configuration n'est certes pas la plus puissante du marché, mais à moins de 800€ vous ne trouverez clairement pas mieux. Le Legion Y540 sera capable de faire tourner la plupart des jeux du moment sans coup férir. Son écran de 15.6 pouces IPS en définition Full HD apportera à l'ensemble une définition suffisante pour jouer en tout confort.Vous l'aurez compris, on ne peut que vous conseiller de saisir cette offre spéciale Black Friday avant qu'elle n'expire !