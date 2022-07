6 smartphones à prix fou pour le Prime Day Amazon

Même constat sur les performances renversantes fournies par le processeur Snapdragon 8 Gen 1 avec 12 Go de RAM et une mémoire interne de 256 Go. Rien en pourra résister à une configuration de ce type. La fluidité sera incroyable et tous les jeux tourneront à fond ! L'interface est également agréable à parcourir. C'est une véritable machine de guerre !

Le capteur photo principal de 48 MP s'en sort extrêmement bien et pourra enregistrer des photos comme des vidéos jusqu'en 8K. La batterie tiendra une journée et demie et la recharge très rapide à 80 W prendra 30 minutes montre en main ! C'est assez fou. Le OnePlus 10 Pro est le smartphone à privilégier si vous recherchez un modèle ultra performant.